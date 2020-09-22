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Генсек ООН предупредил о близком Апокалипсисе из-за пандемии COVID-19

16:55
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Гутерреш считает, что вирус – это "пятый всадник"

"Пятым всадником Апокалипсиса" назвал генеральный секретарь ООН пандемию коронавируса. Антониу Гутерреш напомнил, что первых четырех он назвал еще в январе: это геостратегическая напряженность, климатический кризис, глобальное недоверие и негативный эффект от цифровых технологий.
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"Но пятый всадник скрывался в тени. С января по всему миру скачет "всадник" пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим всадникам и увеличил разрушительную силу каждого из них", - заявил Гутерреш в своем выступлении на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Генсек ООН подчеркнул, что страны переживают потрясения, колеблется и без того непрочный фундамент, на котором стоит наш мир. Человечество столкнулось, по словам Гутерреша, с эпохальным кризисом в области здравоохранения, а также крупнейшим экономическим кризисом со времен великой депрессии. Мир находится в состоянии стресса и нуждается в реальном лидерстве, заключил генсек ООН.

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