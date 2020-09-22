Названы сроки окончания циркуляции коронавируса в России

При условии вакцинации 70% населения

Президент удостоил государственных наград медицинских работников, которые проявили высокий профессионализм и самоотверженность в борьбе с распространением коронавируса. Им вручены ордена Александра Невского, Пирогова, медали Луки Крымского. Проблемы борьбы с пандемией представители медицинской общественности сегодня обсуждали в Москве. Участники встречи обратили внимание, что ситуация с коронавирусом в России сейчас значительно отличается от той, что была в марте. Врачи теперь знают, как и чем лечить болезнь, появилась первая российская вакцина, клиники оснащены средствами защиты, действует система выплат и гарантий персоналу.

За последние сутки - 6 215 новых случаев коронавируса. Что примерно равно показателям июля. Уже распространяются предположения о новой волне, которая может накрыть нашу страну, так же как Израиль или Европу. В медицинском сообществе призывают ситуацию в стране оценивать ответственно, однако не впадать в крайности.

"Мне иногда кажется, что мы очень пугаем народ числом заболевших. Народу надо объяснить, всё же правильно говорить об инфицированных и заболевших. Чем больше у нас будет исследований, тем больше мы будем выявлять инфицированных", - объясняет президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Рост статистики ожидаем и с приходом сезона вирусных заболеваний. Однако, обсуждая за круглым столом развитие ситуации с коронавирусом в России, врачи обращают внимание на сегодняшнюю оснащенность больниц и полную готовность к работе с COVID-инфекцией. В марте такого не было и близко.

"Наша страна, в частности Москва, федеральные учреждения, российские медики оказались неожиданно более готовы к ситуации, которая развилась, чем наши уважаемые западные коллеги. Безусловно, вирус есть, он никуда не уйдёт до, наверное, лета следующего года. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что количество инфицированных и заболевших может меняться динамически", - сообщила главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

В работе круглого стола принимали участие медики из регионов. Выступающие рассказали, что сейчас в их больницах все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Персонал получает доплаты за работу с ковид-пациентами. Но при этом сами же врачи призывают сделать механизмы начисления этих выплат более адресными и справедливыми.

"На сегодняшний день независимо от количества отработанных часов, смен, вахт все люди у меня получают одинаковые практические выплаты, согласно постановлению", - сообщил заместитель главного врача ГАУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 Владислав Голубятников.

"Кто-то отрабатывал в зоне от и до. И так что, уходя, падал. А кто-то выполнял одно дежурство и аккуратно уходил на больничный. Но социальной напряженности среди медработников сейчас нет. Потому что выплаты начисляются и за работу, и за болезнь, и они осуществляются спокойно в рутинном, плановом режиме", - рассказывает главврач больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий Сафонов.

Замечания региональных врачей на круглом столе предложено передать правительству и Минздраву. Очевидно, что вся система борьбы с коронавирусом донастраивается в процессе. Единственной защитой от болезни является выработка коллективного иммунитета. И теперь всё зависит от старта массового выпуска вакцины. Сегодня создатели первого российского препарата "Спутник V" озвучили примерные сроки.

"Во второй половине октября уже объёмы производства, которые будут нам доступны, потребителям, Минздраву, для распространения и внедрения вакцины будут исчисляться несколькими миллионами. Надеюсь к ноябрю это будет порядка 5-6 миллионов. Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя", - рассказал директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас вакциной уже прививаются добровольцы. Известно, что первый из двух уколов препарата получили 2,5 тысячи москвичей. А всего в третьем этапе исследований примут участие около 40 тысяч россиян. Вторую вакцину от коронавируса, разработанную центром "Вектор", планируют зарегистрировать к 15 октября. И сегодня же Минздрав разрешил испытания ещё одной, уже третьей российской вакцины от коронавируса. Это разработка центра имени Чумакова Российской академии наук. Очевидно, всё ближе момент, когда распространение коронавируса будет остановлено.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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