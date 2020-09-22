Собянин вручил премии Москвы в сфере литературы и искусства

Наград удостоены 19 человек

Сегодня в Москве вручили премии столичного правительства в области литературы и искусства. Наград удостоены 19 мастеров в 8 номинациях. Это архитекторы, которые проектировали станции Большой кольцевой линии метро, популярные актеры и музыканты, руководители художественных коллективов. Обращаясь к награжденным, Сергей Собянин отметил, что даже в условиях пандемии российские деятели искусств не бросили своих зрителей и нашли возможность работать в режиме онлайн. И уникальный опыт из этого непростого периода останется с нами на всю жизнь.

В белом зале столичной мэрии - артисты и режиссеры, художники и архитекторы, и даже цирковой акробат. В этом году им приходилось работать в особенных условиях. Когда двери театров и музеев закрывались во время пандемии, они открывали зрителям свои сердца.

"Мы продолжали репетировать, мы продолжали преподавательскую деятельность в колледже Табакова, у нас работа не останавливалась все это время", - рассказал артист драмы, ведущий мастер сцены ГБУК г. Москвы "Московский театр Олега Табакова" Виталий Егоров.

В этом году лауреатами премии стали 19 человек в восьми номинациях.

"Мы видим в последние годы огромное количество людей, которые желают приобщиться к миру искусства. Более того, приобщиться к своему городу. Видите, как он прекрасен, какие уникальные архитектурные решения реализуются в нашем городе. И сегодня нет никаких сомнений, несмотря на пандемию, несмотря на сложности, которые есть на сегодняшний день, это временные сложности. Москва все больше и больше возвращает себе славу мирового города литературы, искусства. Это замечательно. Я поздравляю. Это наше общее достижение. В первую очередь – ваше", - заявил Сергей Собянин.

Первому награду мэр вручил педагогу, который воспитал целую плеяду великих артистов. Вот уже много лет Анна Петрова - преподаватель кафедры сценической речи и вокала школы-студии МХАТ.

"Я совершенно поражена, что в Москве ее руководителю было важно отметить премией такой прекрасной мою скромную профессию. Я преподаю сценическую речь. Это значит, что нашему городу и нашему народу нужен прекрасный русский язык", - говорит Петрова.

Вклад Анны Петровой в театральную педагогику сложно оценить. Так много у нее талантливых выпускников. Популярные артисты сегодня в зале не в качестве лауреатов, они пришли поздравить своего учителя.

Среди лауреатов премии в номинации "Музыкальное искусство" - худрук симфонического оркестра для детей и юношества Иван Рудин. Еще одна награда досталась вокалистке "Геликон-оперы" Лидии Светозаровой. Высоко оценили работу руководителя общевузовского центра консерватории имени Чайковского Ксении Бондурянской и заместителя директора музея Московского художественного академического театра Марфы Бубновой. В номинации "Театральное искусство" награду получил худрук Московского академического театра имени Маяковского, а также артисты Театра Олега Табакова Сергей Беляев, Виталий Егоров и Сергей Угрюмов.

"Спасибо вам, Сергей Семенович, и в вашем лице Департаменту культуры города Москвы за то, что отмечаете, приглашаете, поощряете. Вы - прекрасный созидатель! Мы - тоже творцы!" – говорит Угрюмов.

Отметили творческий вклад в жизнь города и художников. Не только театральных. Москва славится архитектурной школой метростроения. Мэр наградил тех, кто участвовал в оформлении новых станций Большой кольцевой линии - Савеловская, Петровский парк, Шелепиха, Хорошёвская, и, конечно, ЦСКА.

"Нам надо было выбрать наиболее характерные для клуба виды спорта, наиболее важные и значимые, потом, собственно говоря, был вопрос выбора того художественного языка, который наиболее соответствует вообще спортивным достижениям", - рассказала художник-монументалист, член Союза "Московских художников" Екатерина Бубнова.

В номинации "Искусствоведение" победил заведующий сектором иберо-американского искусства Государственного института искусствознания Видмантас Силюнас. Он написал книгу "Тайны сценического языка испанского классического театра".

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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