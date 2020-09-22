В Общественной палате обсудили угрозу фейков перед выборами

Общественники хотят бороться с ними

Силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки в России, уже сейчас готовятся к распространению ложных сообщений о предстоящих в следующем году выборах, в том числе в Госдуму. Проблема обсуждалась в Общественной палате России.

Координационный совет по общественному контролю за голосованием подытожил работу наблюдателей в ходе волеизъявления по изменениям в Конституции, а также прошедших региональных и местных выборов. По словам участников дискуссии, такие новшества, как трёхдневный срок подачи голосов и создание мобильных участков, встретили одобрение граждан. Как и практика электронного голосования.

В то же время наблюдатели отметили рост количества ложных сообщений. Так, за одну декаду сентября было выявлено около 3 тысяч фейков, связанных с Единым днём голосования. В интернете стали появляться ресурсы для так называемого альтернативного подсчёта голосов. И это требует общественной реакции.

"Нагрузка возрастёт и на нашу палату, и на региональные палаты именно в плане системной работы по противодействию той лжи, которая сознательно будет распространяться. Она уже сейчас идёт. Мы внимательно реагируем на те просьбы и обращения, которые поступают в наш адрес от людей, от нормальных, которые предлагают чуть ли не создать какой-то "Росфейкнадзор". И мне кажется, что определённые полномочия Общественной палате в плане противодействия фейкам о выборах, ну и в принципе распространению недостоверной информации, это было бы логично", - заявил первый заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

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