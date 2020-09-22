Киев назвал виновного в "сдаче" Крыма

Украине было приказано "не дергаться"

Украина в 2014 году "сдала" Крым России по указанию США. Такую версию событий озвучил бывший депутат Верховной рады Давид Жвания. По его словам, в Вашингтоне ответственным за воссоединение полуострова с Россией следует считать занимавшего в то время Овальный кабинет Барака Обаму, а главный виновник на Украине – исполнявший тогда обязанности президента Незалежной Александр Турчинов.

"Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью", — заявил Жвания в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам экс-депутата, Арсений Яценюк и Петр Порошенко намеревались отправить в Крым вооруженных националистов. Однако Турчинов после того, как получил инструкции из Вашингтона, приказал ВСУ "не дергаться".

Жвания утверждает, что об этих инструкциях, полученных от Соединенных Штатов, знают десятки людей. Бывший депутат подчеркивает: никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США, этим даже гордились.

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