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Депутат МГД Игорь Бускин: Юношеский экоцентр открылся на теплоходе "Московский эколог"

17:47
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Обучение морскому делу на теплоходе будет совмещаться с экологическим образованием

Юношеский экоцентр открылся на теплоходе "Московский эколог", рассказал член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин. По его словам, это новый формат увлекательной и полезной профориентации для школьников и студентов.

Обучение морскому делу на теплоходе будет совмещаться с экологическим образованием и творчеством – он будет служить не только для очистки, но и для изучения акватории и экосистемы Москвы-реки и притоков.

"Юные речники и экологи смогут попробовать себя в роли судоводителя даже с нулевой подготовкой, чтобы затем, после необходимых теоретических и практических занятий, встать за настоящий штурвал. На судне будут проходить занятия по основам морского дела и парусного мастерства, а также патриотические и экологические акции", - рассказал Бускин.

Депутат отметил, что речная экология – крайне актуальная тема для Москвы и с годами ее значение будет только увеличиваться.

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Теплоход "Московский эколог"
Экоцентр на теплоходе "Московский эколог"
Экоцентр на теплоходе "Московский эколог"
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