Трамп потребовал от ООН наказать Китай за распространение COVID-19

Президент США уверен, что Пекин не принял необходимых мер

Китай следует привлечь к ответственности за возникновение пандемии коронавируса, считает президент США. По мнению Дональда трампа, Пекин не предпринял необходимых шагов, чтобы исключить угрозу распространения инфекции.

Глава Белого дома, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что на ранних этапах распространения коронавируса Китай не запретил международные авиарейсы со своей территории – и тем самым "позволил заразить мир". COVID-19 в своей речи американский лидер называл "китайским вирусом".

"Объединенные Нации должны привлечь Китай к ответственности за их действия", - заявил Трамп. Президент США заявил, что китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения – которая, по версии лидера США, фактически контролируется Китаем - ложно объявляли, что нет свидетельств передачи коронавируса от человека к человеку.

Трамп пообещал распределить вакцину, нанести поражение вирусу. И тогда, по его словам, мир вступит "в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира".

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