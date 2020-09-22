ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп потребовал от ООН наказать Китай за распространение COVID-19

18:05
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Президент США уверен, что Пекин не принял необходимых мер

Китай следует привлечь к ответственности за возникновение пандемии коронавируса, считает президент США. По мнению Дональда трампа, Пекин не предпринял необходимых шагов, чтобы исключить угрозу распространения инфекции.
Трамп пообещал послать "сильный сигнал" КНР на ГА ООН

Глава Белого дома, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что на ранних этапах распространения коронавируса Китай не запретил международные авиарейсы со своей территории – и тем самым "позволил заразить мир". COVID-19 в своей речи американский лидер называл "китайским вирусом".

"Объединенные Нации должны привлечь Китай к ответственности за их действия", - заявил Трамп. Президент США заявил, что китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения – которая, по версии лидера США, фактически контролируется Китаем - ложно объявляли, что нет свидетельств передачи коронавируса от человека к человеку.

Трамп пообещал распределить вакцину, нанести поражение вирусу. И тогда, по его словам, мир вступит "в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.