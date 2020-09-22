Лавров предупредил Вашингтон о возможном кризисе после президентских выборов в США

Вполне вероятно, что одна из сторон откажется признавать результаты голосования

Россия не заинтересована в том, чтобы США после президентских выборов оказались в глубоком кризисе. Судя по нынешней обстановке, есть вероятность, что одна из сторон откажется признавать итоги голосования, назначенного на 3 ноября, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Звучат угрозы, предположения, что вполне вероятно, что одна из сторон может отказаться признавать результаты выборов. Вы знаете, как президент Трамп комментирует предстоящее голосование по почте - прямо обвиняя тех, кто будет подсчитывать, в намерении исказить результаты", - сказал Лавров в интервью ТАСС.

Дипломат отказался прогнозировать итоги выборов. Однако напомнил, что Москва уже выражала готовность с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

Глава МИД России прокомментировал также предположения о возможной цветной революции в Штатах после выборов. Лавров напомнил шутку: в США никогда не будет цветной революции, потому что в США нет американского посольства. Российский министр отметил, что в каждой шутке есть доля правды.

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