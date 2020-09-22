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Лавров предупредил Вашингтон о возможном кризисе после президентских выборов в США

18:40
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Вполне вероятно, что одна из сторон откажется признавать результаты голосования

Россия не заинтересована в том, чтобы США после президентских выборов оказались в глубоком кризисе. Судя по нынешней обстановке, есть вероятность, что одна из сторон откажется признавать итоги голосования, назначенного на 3 ноября, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
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"Звучат угрозы, предположения, что вполне вероятно, что одна из сторон может отказаться признавать результаты выборов. Вы знаете, как президент Трамп комментирует предстоящее голосование по почте - прямо обвиняя тех, кто будет подсчитывать, в намерении исказить результаты", - сказал Лавров в интервью ТАСС.

Дипломат отказался прогнозировать итоги выборов. Однако напомнил, что Москва уже выражала готовность с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

Глава МИД России прокомментировал также предположения о возможной цветной революции в Штатах после выборов. Лавров напомнил шутку: в США никогда не будет цветной революции, потому что в США нет американского посольства. Российский министр отметил, что в каждой шутке есть доля правды.

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