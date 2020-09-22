Береговые комплексы "Бал" и "Бастион" отразили атаку на Черном море (видео)

Уничтожен десант условного противника

Атаку кораблей условного противника, которые намеревались высадить десант на черноморское побережье России, отразили мобильные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Ракеты без промаха поразили морские щиты, которые имитировали вражеские корабли.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Минобороны России, по легенде учений "Кавказ-2020" отряд десантных кораблей условного противника приблизился к побережью Краснодарского края для высадки десанта.

"Расчеты комплексов "Бал" и "Бастион" получили задачу по уничтожению корабельной группировки ракетным ударом. Совершив марш в позиционные районы, ракетчики в кратчайшие сроки привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и осуществили их поражение, израсходовав по одной ракете", - сообщили в пресс-службе.

Военное ведомство опубликовало видео маневров. Как отметили в пресс-службе, точность попаданий контролировалась с помощью беспилотных летательных аппаратов морской авиации.

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