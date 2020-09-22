Путин отметил вклад ООН в сохранение мира

Однако организация не должна костенеть

ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи организации в формате видеобращения.

"Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов", - отметил Путин.

По мнению президента России, опыт ООН востребован и сейчас. Однако организация не должна костенеть, а должна подстраиваться под реалии.

В то же время право вето, которым обладает пятерка постоянных членов Совета безопасности Всемирной организации, должно сохраниться. Оно, по словам Путина, отражает реальный военно-политический баланс в мире.

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