Путин рассказал ООН о шоке глобальной экономики из-за коронавируса

Справиться с последствиями можно только сообща

Глобальная экономика из-за пандемии коронавируса пережила шок, оценить масштабы которого пока невозможно. Восстановление займет немало времени, заявил президент России. Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент России подчеркнул, что в нынешних условиях любые санкции и протекционизм только усугубляют положение. Для восстановления былого потенциала сейчас требуются нестандартные решения. В частности, Россия предлагает ввести "зеленые коридоры" - для торговли без торговых войн и санкций, в том числе и для продовольствия.

Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса стала принципиально новым вызовом для человечества, она прямо затронула миллионы людей. Преодолеть последствия можно сообща: президент России напомнил, что многие страны безвозмездно помогали друг другу.

Вклад России в борьбу с коронавирусом – первая в мире вакцина от COVID-19, "Спутник V", напомнил российский лидер. Российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность, Москва готова предоставить препарат другим странам – многие из которых уже выразили свою заинтересованность, отметил Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"