ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал ООН о шоке глобальной экономики из-за коронавируса

19:31
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Справиться с последствиями можно только сообща

Глобальная экономика из-за пандемии коронавируса пережила шок, оценить масштабы которого пока невозможно. Восстановление займет немало времени, заявил президент России. Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Путин отметил вклад ООН в сохранение мира

Президент России подчеркнул, что в нынешних условиях любые санкции и протекционизм только усугубляют положение. Для восстановления былого потенциала сейчас требуются нестандартные решения.  В частности, Россия предлагает ввести "зеленые коридоры" - для торговли без торговых войн и санкций, в том числе и для продовольствия.

Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса стала принципиально новым вызовом для человечества, она прямо затронула миллионы людей. Преодолеть последствия можно сообща: президент России напомнил, что многие страны безвозмездно помогали друг другу.

Вклад России в борьбу с коронавирусом – первая в мире вакцина от COVID-19, "Спутник V", напомнил российский лидер. Российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность, Москва готова предоставить препарат другим странам – многие из которых уже выразили свою заинтересованность, отметил Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.