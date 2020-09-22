Путин предложил бесплатно поставлять вакцину от COVID сотрудникам ООН

Россия готова поделиться вакциной и опытом ее создания

Владимир Путин предложил бесплатно обеспечить сотрудников ООН вакциной от коронавируса. Об этом президент России сказал, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.

По словам президента, Россия готова делиться опытом в создании вакцины от коронавируса, в том числе , в вопросе поставок препарата в другие страны. Столкнуться с опасной инфекцией может каждый, подчеркнул президент.

"Коронавирус не обошёл стороной и персонал Организации Объединённых Наций, её штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь", - заверил президент.

Говоря о ситуации в мире, Владимир Путин отметил, что восстанавливать глобальную экономику после пандемии придется долго. Оценить масштаб социально-экономического шока еще предстоит. По мнению президента, ситуация потребует нестандартных решений, поскольку уже опробованные антикризисные меры будут работать не всегда.

"Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое - сотни тысяч человеческих жизней. Особенно это <ограничения, связанные с коронавирусом> тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений, порой, неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков", - сказал Путин.

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