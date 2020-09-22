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Путин пожелал мира всем народам планеты

19:49
  • вторник
  • 22 сентября 2020

А лидерам государств – мудрости

Владимир Путин напомнил участникам Генассамблеи ООН о том, насколько взаимосвязан и взаимозависим сегодняшний мир.В водовороте международных событий необходимо действовать сообща, опираясь на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права, заявил президент России в своем выступлении на 75 сессии Генеральной ассамблеи.
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Российский лидер отметил, что в этих условиях необходимы такие качества, как политическая воля, мудрость и дальновидность. Их надо проявить всем странам – а особенно постоянным членам Совета Безопасности ООН, державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность.

Российский президент еще раз напомнил, что только сообща можно выполнить миссию ООН, обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений. Путин пожелал всем народам планеты мира и благополучия.

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