Путин пожелал мира всем народам планеты

А лидерам государств – мудрости

Владимир Путин напомнил участникам Генассамблеи ООН о том, насколько взаимосвязан и взаимозависим сегодняшний мир.В водовороте международных событий необходимо действовать сообща, опираясь на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права, заявил президент России в своем выступлении на 75 сессии Генеральной ассамблеи.

Российский лидер отметил, что в этих условиях необходимы такие качества, как политическая воля, мудрость и дальновидность. Их надо проявить всем странам – а особенно постоянным членам Совета Безопасности ООН, державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность.

Российский президент еще раз напомнил, что только сообща можно выполнить миссию ООН, обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений. Путин пожелал всем народам планеты мира и благополучия.

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