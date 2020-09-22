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"Подарок" Лукашенко: сенат США поддержал отправку посла в Белоруссию

20:18
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Комитет одобрил кандидатуру Джили Фишер

Кандидатуру Джили Фишер на пост посла США в Белоруссии поддержал комитет сената по иностранным делам. Сенаторы подчеркнули, что это не следует воспринимать как знак поддержки белорусскому президенту Александру Лукашенко – в то время, как в республике проходят массовые акции протеста.
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"Я надеюсь, никто не будет интерпретировать отправку посла как подарок для Лукашенко... Ему следует уйти со своего поста", - прокомментировал решение комитета его глава Джим Риш.

Фишер оказалась в числе 15 кандидатов на разные должности. Для окончательного утверждения за ее кандидатуру должен проголосовать сенат в полном составе. Ожидается, что она без проблем заручится там поддержкой большинства, передает "Интерфакс".

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