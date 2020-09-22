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Путин внес в Госдуму пакет поправок в развитие новых норм Конституции

20:48
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Один из законопроектов – "О правительстве РФ"

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов. Это поправки в законы в развитие новых норм Конституции. Изменения в основной закон были одобрены на общероссийском голосовании.
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Как сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, речь идет о поправках в федеральные законы "О Конституционном суде РФ", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", изменениях в федеральные законы "О федеральной службе безопасности", "О внешней разведке", "О безопасности" и "О прокуратуре Российской Федерации".

В числе документов – и проект федерального закона "О правительстве РФ". В соответствии с ним, президент должен будет внести в парламент кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность, передает ТАСС.

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