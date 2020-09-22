В 150 московских школах и детсадах включили отопление

А также в крупнейших столичных больницах

В Москве постепенно включают отопление. Тепло уже появилось в 150 детских садах и школах, а также в 400 медицинских учреждениях столицы, рассказали в компании "МОЭК".

Там объяснили, что тепло подается в образовательные и медицинские учреждения по их заявкам. В частности, отопление включили в Боткинской и Пироговской больницах, а также в НИИ имени Склифосовского.

Ранее стало известно, что отопление в Москве начнут включать при первом значительном похолодании. Сначала батареи прогреются в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, медучреждениях, а затем наступит очередь жилых домов, офисов и промышленных зданий.

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