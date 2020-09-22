Расчистка от санкций и борьба с COVID: о чем говорил Путин на Генассамблее ООН

Президент выступил в формате видеообращения

Владимир Путин выступил с видеообращением на юбилейной, 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Организация Объединённых наций, как напомнил президент, была создана в год окончания Второй Мировой войны. Разгром нацизма ценой огромных жертв, опыт и дух союзничества, позволили тогда построить новый миропорядок. ООН, став его основой, достойно выполнила главную миссию - сохранения мира. Но в XXI веке Организация должна адаптироваться к новым реалиям и вызовам.

Такой Генассамблеи не было никогда за все 75 лет существования ООН. С одной стороны, рекордное число участников - глав государств. С другой, отсутствие особых мер безопасности. Всё потому, что из-за пандемии лидеры решили в Нью-Йорк не лететь, ограничились видеообращениями. Записи транслировались в полупустом зале. О коронавирусе, конечно, говорил и российский президент. Назвал его принципиально новым вызовом, который прямо затронул миллионы людей, унес сотни тысяч жизней. Пострадала и мировая экономика. Ее восстановление, убежден Путин, потребует нестандартных решений. Причем работать следует сообща.

"Именно эта идея качественного интеграционного роста, "интеграции интеграций" заложена в российскую инициативу по формированию Большого евразийского партнёрства с участием всех без исключения стран Азии и Европы. Она сугубо прагматична и сейчас становится ещё более актуальной. Кроме того, хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - сказал Владимир Путин.

Преграды для партнерства нужно снимать и в сфере здравоохранения, говорит Путин. Особенно сейчас. Понимая это, Россия активно участвует в глобальных и региональных усилиях по борьбе с коронавирусом, оказывает помощь другим государствам. Готова сотрудничать и в создании вакцин.

"Накопленный научный, производственный потенциал, клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину – "Спутник-V". Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнёрство. Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надёжность, безопасность и эффективность", - сказал Владимир Путин.

Речь российского президента практически полностью состояла из таких вот призывов к сотрудничеству, миру, взаимному уважению. Владимир Путин говорил спокойно, ничего не требовал и никому не угрожал, в отличие от некоторых других своих коллег. Дональд Трамп, например, снова обвинил в пандемии Китай.

"Мы должны привлечь к ответственности нацию, распространившую эту чуму, - Китай. Китай в первые дни распространения коронавируса запретил путешествия внутри страны, разрешив при этом вылетать из Китая и заражать мир. Китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая практически контролируется Китаем, ложно заявили, что нет никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку", - заявил Трамп.

Глава же Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на Совет безопасности ООН.

"Мы теперь все видим, что мы не можем преодолеть сегодняшние испытания с помощью структур, сформированных в соответствии с потребностями прошлого века. Структура Совета безопасности, которая оставляет судьбу более 7 миллиардов человек на милость пяти стран, не так устойчива и справедлива", - заявил он.

Позицию России по этому вопросу озвучил Владимир Путин. По его словам, действительно необходимо, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран. Однако он должен оставаться ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето пяти ядерных держав - победительниц во Второй мировой войне. Спустя 75 лет после победы над фашизмом это до сих пор рабочий инструмент, помогающий сохранять мир на планете. А уроки прошлого необходимо помнить.

"Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно – так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испытаниям", - заявил Владимир Путин.

Россия, подчеркнул Путин, продолжит содействовать мирному урегулированию конфликтов и выступать с важными инициативами, несмотря на все разногласия. Одна из них, кстати, обращена к Вашингтону. Москва предлагает продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает уже в феврале следующего года. Кроме того, рассчитывает на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. И хоть реакции от США все никак не следует, Россия, говорит Путин, будет стоять на своем. Ведь только глобальное сотрудничество, если оно опирается на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права, может обеспечить достойную и безопасную жизнь человечеству.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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