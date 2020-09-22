Сложные отношения с матерью: подробности исчезновения 12-летней москвички

Девочку ищут всем городом

В Москве ищут пропавшую девочку. 12-летняя Диана Жулина в понедельник вышла из школы в центре столицы. С тех пор о ней ничего не известно. По факту исчезновения подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело. Для поисков создан оперативный штаб, к работе привлечены опытные криминалисты, сотрудники уголовного розыска и волонтёры.

Листовки с фотографией пропавшей Дианы Жулиной сейчас можно увидеть, наверное, в каждом районе Москвы. Рост 165 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, русые волосы. Куртка горчичного цвета, серая юбка, серая кепка и белые кроссовки - в такой одежде 12-летняя девочка накануне днём после окончания уроков вышла из школы. На записи с камеры видеонаблюдения, которая расположена над входом, видно, что она на секунду останавливается, машет рукой однокласснику, сбегает по ступенькам и просто исчезает.

"В настоящее время создан оперативный штаб, к работе привлечены опытные криминалисты Главного управления, сотрудники Уголовного розыска, а также волонтёры. Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба обратиться в подразделения столичного Следственного комитета, либо органы полиции", - говорит представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Позже выяснится, что исчезновение девочка тщательно спланировала. Перед тем, как пропасть, школьница вычистила всю информацию со своего мобильного телефона и отдала его однокласснику. А незадолго до этого в SMS попросила подругу удалить всю их переписку. Есть предположение, что сбежать из дома Диана могла из-за непростых отношений с мамой, с которой не живёт уже несколько лет. Воспитанием подростка занимаются бабушка и дедушка. Не теряя надежду на то, что Диана ушла по своей воле и с ней всё в порядке, мама девочки записала обращение в соцсети. Женщина заверила дочь, что вместе они смогут решить любые проблемы.

По факту исчезновения Дианы Жулиной возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". К поискам в первый же день подключился и спасательный отряд "Лиза Алерт".

"Вчера было оповещение, были ориентировки. Это работа с вокзалами, это патрули, это опрос различный совершенно - и таксистов, и оповещение Мострансавто, оповещение "Яндекс. Такси". Огромный такой массив. Плюс прозвоны больниц всех московских на случай, если вдруг она туда попала", - рассказал координатор спасательного отряда Виктор Дулин.

По некоторым данным, Диану в понедельник вечером видели сначала недалеко от Павелецкого вокзала, а затем в районе Алтуфьево. Но поиски пропавшей школьницы уже вышли за пределы Москвы. Отряды "Лиза Алерт" отправились в пригороды столицы. Есть версия, что Диана могла уехать к подруге в Клин, однако по каким-то причинам не смогла туда добраться.

Оксана Фомичева, Юлия Стёпина, Владимир Хуртин, Дмитрий Денежкин. "ТВ Центр".

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