Глава "Церкви последнего завета" не признал вину

Религиозная организация имеет все признаки секты

В Красноярском крае в ходе спецоперации задержали троих руководителей скандально известной секты "Церковь последнего завета". В том числе основателя Сергея Торопа, который представлялся как Виссарион. В среду ему должны избрать меру пресечения. По версии следствия, под видом религиозной деятельности главари выманивали деньги у последователей, применяли к ним насилие, некоторым причинён тяжкий вред здоровью. В поселении, где жила община, продолжаются обыски.

Это поселение его жители называют "Городом Солнца". В глухой тайге на берегу озера Тиберкуль. Чтобы добраться сюда, полиции, сотрудникам фсб и следственного комитета пришлось задействовать четыре вертолёта. Визит столь внушительной следственной группы под охраной спецназа вызван тем, что согласно материалам дела, здесь находится секта под названием "Церковь последнего завета". Главный в ней - Виссарион, назвавшей себя миссией и обещавший спасти во время грядущего конца света всех, кто рядом. По паспорту он - 59-летний Сергей Тороп. Бывший плотник и сотрудник ГАИ. У спасителя есть замы, пресс-секретарь по имени Вадим Редькин и руководитель школы для детей - Владимир Ведерников.

"По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Так называемая "Церковь последнего завета" появилась в 1991 году. "Город Солнца" вырос из палаточного лагеря. Сюда приезжали журналисты BBC, Guardian, Daily Mail, Fox News. Делали репортажи о русской ортодоксальной церкви с элементами буддизма и даосизма. По факту же религиозное образование имеет все признаки секты: разрешено многоженство, детей нельзя отдавать в обычные школы и делать прививки, под запретом алкоголь, сладкое и деньги, которые, по данным следствия, все забирал Виссарион. Ольга Климова пришла сюда в 94-ом вместе с сыном. Перед этим продала комнату в Москве. Взамен получила угол в доме и обещание вечного покоя. Что в жизни мирской, что после Апокалипсиса.

"Я ничего не могу требовать, потому что Христос же. Как я могу что-то с них требовать. Я только говорю, что мне негде жить, а деньги ж я отдала. Это я сейчас с вами таким тоном могу говорить, а тогда я не могла с ними так разговаривать", - говорит женщина.

Организация была открыта для новых членов, которым демонстрировалась беззаботная жизнь в единении с природой. Электричество - от солнечных батарей, вода - из земли, тайга давала пищу. А ты отдай все деньги - таковы условия. Хотя сейчас из-за решетки ненастоящий спаситель смиренным голосом признается в обратном.

"Тридцать лет я все делаю бесплатно. Вообще. Ни одно таинство у нас ни делается платно. Его нельзя делать платно. Все мои встречи: индивидуальные, общие никогда не были платными. Люди сами организовывались", - заявляет Тороп.

Сам Тороп вместе с помощниками жил в особняках, построенных на вершине холма. Обычным последователям туда ходить было нельзя. Теперь у Виссариона впереди более спартанская жизнь, пока в условиях следственного изолятора, а потом возможно и в колонии. У Ольги Климовой до сих пор нет собственного жилья. А сын после пребывания в секте приобрёл психическое заболевание и стал инвалидом.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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