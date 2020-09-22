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"Роскосмос" объявил о съемках художественного фильма на МКС

21:25
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Главного героя и дублера выберут на открытом конкурсе

Художественный фильм с рабочим названием "Вызов" впервые в истории кинематографии снимут в космосе. Это совместный проект госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White.
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Режиссер картины - Клим Шипенко, известный по лентам "Салют 7" и "Холоп". Генеральными продюсерами выступят глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Сейчас идет работа над сценарием, обсуждается актерский состав.

"Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", - сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что исполнитель главной роли в картине и его дублер определятся по результатам открытого конкурса. В госкорпорации подчеркивают, что фильм будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

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