Российских омбудсменов лишат счетов за рубежом

Законопроект внесен в Госдуму

Уполномоченному по правам человека запретят иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за рубежом. Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Как пояснил журналистам глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, законопроект направлен на реализацию поправок к российскому основному закону. Поправки к Конституции были одобрены на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года.

"Изменениями в федеральный конституционный закон об уполномоченном по правам человека устанавливается, что уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - сказал Клишас.

Сенатор добавил, что в документе закреплено требование о постоянном проживании уполномоченного на территории Российской Федерации, передает ТАСС.

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