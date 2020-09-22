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Глава Минкультуры "ушла на самоизоляцию" из-за коронавируса

22:14
  • вторник
  • 22 сентября 2020

У отца Любимовой обнаружен COVID-19

Коронавирус добрался до Министерства культуры России. Глава Минкультуры Ольга Любимова самоизолировалась – в семье выявлен COVID-19.
Глава Минкульта Любимова вылечилась от коронавируса

"Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19", - сообщила пресс-секретарь главы Минкультуры Анна Усачева.

Усачева добавила, что отец Ольги Любимовой сейчас госпитализирован, передает ТАСС. Ранее сама министр переболела COVID-19.

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