Глава Минкультуры "ушла на самоизоляцию" из-за коронавируса

У отца Любимовой обнаружен COVID-19

Коронавирус добрался до Министерства культуры России. Глава Минкультуры Ольга Любимова самоизолировалась – в семье выявлен COVID-19.

"Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19", - сообщила пресс-секретарь главы Минкультуры Анна Усачева.

Усачева добавила, что отец Ольги Любимовой сейчас госпитализирован, передает ТАСС. Ранее сама министр переболела COVID-19.

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