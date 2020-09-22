Минздрав объяснил россиянам, как правильно питаться

Главное – часто и помалу

Слова "диета" применительно к здоровому питанию лучше избегать. Питаться надо часто и небольшими порциями, объяснила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

"Это должно быть сбалансированное питание. Есть несколько советов таких общих для всех", - приводит комментарий врача РИА Новости.

Драпкина добавила, что в рационе обязательно должны быть супы. Сильно поправиться от них нельзя, при этом в блюде есть овощи и мясо.

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