Эксперт назвал главную тему выступления Путина на ГА ООН

Константин Костин оценил обращение президента к мировому сообществу

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили выступление Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН. Каких перемен требует система международных отношений и в чём, наоборот, важно сохранить традиции? Готова ли ООН к решению проблем, на которые обратил внимание российский лидер? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Главное в выступлении лидера – взгляд на правильное, гармоничное развитие мира в 20-е годы. Названы вызовы, названы правила и названы подходы, благодаря которым эти вызовы можно преодолевать. Потому что 20-е годы простыми не будут. Есть экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. И понадобятся годы, чтобы экономика восстановилась до уровня начала этого года", - сказал эксперт.

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