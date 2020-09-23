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Эксперт назвал главную тему выступления Путина на ГА ООН

09:25
  • среда
  • 23 сентября 2020

Константин Костин оценил обращение президента к мировому сообществу

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили выступление Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН. Каких перемен требует система международных отношений и в чём, наоборот, важно сохранить традиции? Готова ли ООН к решению проблем, на которые обратил внимание российский лидер? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Главное в выступлении лидера – взгляд на правильное, гармоничное развитие мира в 20-е годы. Названы вызовы, названы правила и названы подходы, благодаря которым эти вызовы можно преодолевать. Потому что 20-е годы простыми не будут. Есть экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. И понадобятся годы, чтобы экономика восстановилась до уровня начала этого года", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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