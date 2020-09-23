В США придумали сценарий войны Польши и Белоруссии

Американское издание Military Watch провело моделирование потенциального военного конфликта между странами

Американцы написали сценарий военного конфликта между Минском и Варшавой. Неназванные эксперты из США, любители поиграть в войну, считают, что при определенных обстоятельствах напряженные отношения между Белоруссией и Польшей могут обернуться вооруженным конфликтом, а там уже и полноценная война.

В реальности силы НАТО постепенно концентрируются у белорусских границ. Американские танки на литовских полигонах, американские военные и боевая техника перебрасывается из Германии к восточным границам.

Учения войск НАТО Defender Europe 2020, крупнейшие за последние 25 лет, проходят в непосредственной близости от белорусской границы. По сценарию войска Североатлантического альянса сталкиваются с условным противником из Восточной Европы. Кто бы это мог быть?

Возвращаясь к придуманному белорусско-польскому конфликту. Американский журнал Military Watch оценил военный потенциал двух стран и даже нарисовал карту боевых действий, точно подсчитав, каким оружием будут биться и на чьей стороне в итоге будет перевес.

Приведен перечень танков, истребителей и бомбардировщиков. Особую оценку получила белорусская система противовоздушной обороны. Стоящие на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-300, "Бук", "Тор", по мнению американских аналитиков, не дадут польским атакам никакого шанса.

В компьютерной графике поле битвы выглядит эффектно. Вот истребители летают, вот ракетный удар, а вот и танки в атаку пошли. Кстати, об уровне подготовки белорусских танкистов. В ходе последнего танкового биатлона, который проходил в подмосковном Алабино – 3 место. Очень хороший уровень, учитывая, что на первом были российские танкисты, а второе заняли китайские военные.

Но остановимся на минуту. Картинки выглядят красиво. Но ведь этот сценарий означает вооруженный конфликт между страной НАТО и государством, входящим в ОДКБ. А в 5-й статье Североатлантического договора написано - нападение на одного из членов альянса приравнивается к нападению на весь блок.

Страны постсоветского пространства, объединенные Договором о коллективной безопасности, среди прочих задач, декларируют защиту территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Практически это новая мировая война.

Но американским авторам сценария такой мировой апокалипсис не нужен, поэтому они уточняют, что НАТО и государства ОДКБ в этой войне участвовать не будут.

Нарисовав эту картинку конфликта между Минском и Варшавой, заморские эксперты присудили победу в войне Белоруссии. Хорошо, что в действительности все не так, как на самом деле.

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