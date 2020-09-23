ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Врачи организации тщательно изучат его

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение бесплатно вакцинировать сотрудников ООН.

"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Накануне Путин в ходе видеообращения в рамках 75-ой сессии ГА ООН предложил бесплатно предоставить вакцину против COVID-19 сотрудникам ООН. По его словам, обращения от коллег из организации о поставке вакцины уже поступали.

В середине августа российский Центр имени Гамалеи зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса под названием "Спутник V". Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется позже. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила нашу страну за быструю разработку эффективного препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"