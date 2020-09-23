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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

08:21
  • среда
  • 23 сентября 2020

Врачи организации тщательно изучат его

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение бесплатно вакцинировать сотрудников ООН.
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"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Накануне Путин в ходе видеообращения в рамках 75-ой сессии ГА ООН предложил бесплатно предоставить вакцину против COVID-19 сотрудникам ООН. По его словам, обращения от коллег из организации о поставке вакцины уже поступали.

В середине августа российский Центр имени Гамалеи зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса под названием "Спутник V". Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется позже. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила нашу страну за быструю разработку эффективного препарата.

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