МКС избежала столкновения с космическим мусором

Космонавты совершили маневр

Экипажу МКС пришлось на несколько часов переместиться на борт корабля "Союз", так как к станции приближался фрагмент космического мусора. Его траектория проходила менее чем в полутора километрах от орбитального комплекса.

Пришлось даже немного изменить орбиту станции, чтобы избежать столкновения. На борту находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. Сейчас опасность миновала, и экипаж уже вернулся к привычной работе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"