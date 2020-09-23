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МКС избежала столкновения с космическим мусором

08:12
  • среда
  • 23 сентября 2020

Космонавты совершили маневр

Экипажу МКС пришлось на несколько часов переместиться на борт корабля "Союз", так как к станции приближался фрагмент космического мусора. Его траектория проходила менее чем в полутора километрах от орбитального комплекса.

Пришлось даже немного изменить орбиту станции, чтобы избежать столкновения. На борту находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. Сейчас опасность миновала, и экипаж уже вернулся к привычной работе.

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