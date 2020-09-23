ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Илон Маск пообещал автомобиль Tesla стоимостью до двух миллионов рублей

08:42
  • среда
  • 23 сентября 2020

Беспилотные машины станут доступнее

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в течение трех лет его компания Tesla начнет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов. На сегодняшний день это чуть меньше двух миллионов рублей, передает РИА Новости.
Илон Маск с рекордной скоростью лишился части состояния

"Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который также будет полностью беспилотным", - заявил Маск во время встречи с акционерами.

Новые автомобили в среднем окажутся на 12 тысяч долларов дешевле, чем самые бюджетные машины Tesla сейчас (седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов).

Компания Tesla Motors была создана в 2003 году для разработки и производства электромобилей и сопутствующих им технологий. Также компания занимается созданием батарей и электродвигателей. Штаб-квартира Tesla расположена в городе Пало-Альто, штат Калифорния.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобиль Tesla
Автомобиль Tesla
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.