Илон Маск пообещал автомобиль Tesla стоимостью до двух миллионов рублей

Беспилотные машины станут доступнее

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в течение трех лет его компания Tesla начнет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов. На сегодняшний день это чуть меньше двух миллионов рублей, передает РИА Новости.

"Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который также будет полностью беспилотным", - заявил Маск во время встречи с акционерами.

Новые автомобили в среднем окажутся на 12 тысяч долларов дешевле, чем самые бюджетные машины Tesla сейчас (седан Model 3 стоимостью 37 990 долларов).

Компания Tesla Motors была создана в 2003 году для разработки и производства электромобилей и сопутствующих им технологий. Также компания занимается созданием батарей и электродвигателей. Штаб-квартира Tesla расположена в городе Пало-Альто, штат Калифорния.

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