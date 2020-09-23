"Безобразие": Трутнев раскритиковал подготовку к паводку в Хабаровском крае

Строительство защитных сооружений в регионе было сорвано, заявил полпред президента

Паводок в Хабаровском крае затронул уже 38 населённых пунктов. Большая вода движется вниз по течению Амура и угрожает новыми подтоплениями. Максимальный подъём реки гидрологи ожидают к выходным. Не исключено, что он превысит отметку опасного значения в 650 сантиметров.

МЧС привлекла дополнительные силы для отсыпки дамб. Там, где не справляются ливнёвки, спасатели откачивают воду. В Комсомольске-на-Амуре развёрнуты пункты временного размещения.

Спасатели оказывают помощь людям в Хабаровском, Амурском, Нанайском районах. В некоторых местах из-за разлива рек ограничено дорожное движение, обустроены временные переправы. В 10 районах края действует режим ЧС. В самом Хабаровске, где пик паводка уже пройден, начали подсчитывать ущерб.

На совещании в краевом центре полпред президента Юрий Трутнев резко раскритиковал подготовительную работу местных властей. Он заявил, что город не готов к разливу Амура, строительство защитных сооружений было сорвано. При том, что деньги из федерального бюджета были направлены.

"Если ты деньги отдал, а они не построили, то должен нести за это ответственность. Я сегодня попросил Генеральную прокуратуру и Следственный комитет подключиться к этим вопросам. Министерство природных ресурсов выделяет средства регионам, регион нанимает подрядчиков, подрядчики не выполняют работы, контракт расторгается и деньги пропали. Безобразие", - сообщил Трутнев.

Врио губернатора Михаил Дегтярёв распорядился ускорить работы по оценке ущерба. Особое внимание сейчас - к ситуации в посёлке Корсаково-2 . Там зафиксированы перебои с поставками питьевой воды и продуктов, и жителям оказывают адресную помощь.

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