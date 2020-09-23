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Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

08:24
  • среда
  • 23 сентября 2020

У добровольцев, принимавших участие в испытаниях, аллергических реакций не зафиксировано

На Дальнем Востоке получили первые партии отечественной вакцины от коронавируса. "Спутник V" привезли в Магаданскую область и в Хабаровский край. Доставляется она в специальных контейнерах при температуре минус 18 градусов. В Якутии прививки сделали медикам, которые  работают в "красной зоне".

В Центре имени Гамалеи рассказали, что на данный момент пробные партии "Спутника" поступили во все регионы России. У добровольцев, принимавших участие в испытаниях, аллергических реакций не зафиксировано.

Ещё одну отечественную вакцину, разработанную Новосибирским центром "Вектор", Минздрав зарегистрирует не позднее 15 октября.

Рекордный прирост подтверждённых случаев коронавируса зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. За минувшую неделю - почти 2 миллиона заболевших. На первом месте - по-прежнему США, число умерших с начала пандемии там перевалило за 200 тысяч. В память о жертвах коронавируса у мемориала Джорджу Вашингтону в столице Соединённых Штатов появилась инсталляция - целое поле заставили американскими флажками.

Британия, где также зафиксирован резкий всплеск COVID-19, вводит ограничения на работу баров и ресторанов - все они должны будут закрываться на 3 часа раньше - в 10 вечера. Строгий масочный режим вводится для продавцов, водителей и пассажиров такси.

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