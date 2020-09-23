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Страховщики отказались работать с судами для "Северного потока-2"

08:38
  • среда
  • 23 сентября 2020

Они боятся санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs) отказалась предоставлять страховое покрытие судам, которые примут участие в завершении строительства газопровода "Северный поток-2".
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Группа страхует порядка 90% кораблей в мире. Причины отказа – возможные американские санкции в отношении проекта и нарушение закона "О защите европейской энергетической безопасности".

В связи с этим страховщики просят минимизировать риски заключения контрактов с "Северным потоком-2", а также "Турецким потоком", передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о создании коалиции против "Северного потока-2". Вашингтон  якобы видит в газопроводе "угрозу" для Европы и, в частности, для Украины.

"Мы надеемся, что газопровод "Северный поток-2" не будет завершен. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, чтобы этого не произошло", - заявил глава Госдепартамента в интервью Bild.

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