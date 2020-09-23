ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт назвал главную опасность голосовых помощников

08:52
  • среда
  • 23 сентября 2020

Он посоветовал подумать о защите приватных данных

Эксперт по цифровой безопасности Ашот Оганесян заявил, что популярные сейчас голосовые помощники могут оказаться опасными для своих владельцев. Они непрерывно прослушивают всё, что происходит вокруг, и передают аудиопоток на серверы компаний-разработчиков.

Назван контент, который опасно размещать в соцсетях
За какие комментарии к переводу банк может заблокировать карту

Оганесян отметил, что собранная голосовыми помощниками информация хранится неограниченно долго, а потому в перспективе может нанести существенный вред.

"Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают "асессоры" — люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо "интересные" записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в интернете", - предупредил специалист.

Он добавил, что голосовые помощники не всегда адекватно реагируют на слова человека и в некоторых случаях могут неправильно распознать команду. Особенно это опасно в том случае, если ассистент управляет "умным домом" - внезапно может включиться свет или отключиться сигнализация.

Оганесян добавил, что аудиоколонки собирают только аудиоданные, тогда как ассистенты на телефоне или компьютере имеют доступ ко всей информации, передает агентство "Прайм".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Колонка Яндекс "Алиса"
Колонка Яндекс "Алиса"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.