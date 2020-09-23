Эксперт назвал главную опасность голосовых помощников

Он посоветовал подумать о защите приватных данных

Эксперт по цифровой безопасности Ашот Оганесян заявил, что популярные сейчас голосовые помощники могут оказаться опасными для своих владельцев. Они непрерывно прослушивают всё, что происходит вокруг, и передают аудиопоток на серверы компаний-разработчиков.

Оганесян отметил, что собранная голосовыми помощниками информация хранится неограниченно долго, а потому в перспективе может нанести существенный вред.

"Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают "асессоры" — люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо "интересные" записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в интернете", - предупредил специалист.

Он добавил, что голосовые помощники не всегда адекватно реагируют на слова человека и в некоторых случаях могут неправильно распознать команду. Особенно это опасно в том случае, если ассистент управляет "умным домом" - внезапно может включиться свет или отключиться сигнализация.

Оганесян добавил, что аудиоколонки собирают только аудиоданные, тогда как ассистенты на телефоне или компьютере имеют доступ ко всей информации, передает агентство "Прайм".

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