Эксперт назвал самую полезную рыбу

Морская или речная - специалист ответил на извечный вопрос

Многие считают рыбу необходимой для полноценного питания. Однако зачастую возникает вопрос, какую рыбу выбрать: речную или морскую? Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, какой вариант полезнее.

Хотя врачи и считают морскую рыбу более полезной, многие люди отдают предпочтение рыбе речной. Особенно это относится к тем, кто с детства привык к такой рыбе, как лещ, сазан, карп, судак или вобла. В данном случае вкусовые предпочтения во многом зависят от региона проживания.

"Любая рыба полезная, главное ‒ следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озерах и реках", - отметил Фомин.

При этом наибольшую пользу приносит рыба, выловленная в северных водоемах. "Вся рыба содержит много белка. В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живет на севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир, который в ней содержится, содержит большое количество непредельных кислот, так называемая омега-3", - считает эксперт.

Он объяснил, что рыбий жир помогает организму поддерживать физический тонус и очищать организм от вредных радикалов. В качестве примера наиболее полезной рыбы Фомин назвал треску, минтай, камбалу, селедку и пикшу, передает Радио Sputnik.

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