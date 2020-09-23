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Бузова похвасталась образом, а в ответ получила насмешку

09:34
  • среда
  • 23 сентября 2020

Телеведущая изменила прическу

Ольга Бузова показала поклонникам новую прическу. 34-летняя звезда отрезала челку и собрала волосы в высокий пучок. Таким образом телеведущая подготовилась к светской премьере фильма "Стрельцов".

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Для очередного выхода в свет Бузова выбрала ультракороткое, но строгое черное платье, а дополнили образ массивные золотые серьги и ассиметричные пряди у лица.

Первыми образ увидели поклонники телеведущей. Фотографию с новой прической Бузова разместила у себя в Instagram-аккаунте. "Как вам я с челкой?" - спросила звезда у подписчиков.

Большинство фанатов высоко оценили новый образ Ольги и засыпали ее комплиментами. Однако нашлись и те, кому изменения не пришлись по душе. На вопрос звезды о ее внешнем виде один из критиков ответил: "С мозгами, Оль, лучше с мозгами".

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