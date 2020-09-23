Группа заключенных в Дагестане сделала подкоп и сбежала из тюрьмы

Двое - особо опасные преступники

Сразу шесть заключенных дагестанской исправительной колонии №2 сбежали из тюрьмы, устроив подкоп.

Инцидент произошел в ночь на 23 сентября. Подземный ход заметили во время обхода на контрольно-следовой полосе, передает "Интерфакс". Предположительно, его рыли не меньше года.

После обнаружения тоннеля сотрудники колонии пересчитали заключенных и выяснили, что из ИК пропали шесть человек, осужденные на срок от восьми до 15 лет. Четверо из сбежавших отбывали наказание за наркотические преступления, а двое - за убийства.

В УФСИН Дагестана начали служебную проверку. В республике сформировали оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Центральный аппарат ФСИН направил своих сотрудников в республику для оказания помощи. Весь состав республиканского МВД поднят по тревоге.

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