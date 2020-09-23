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Тиньков рассказал о планах после продажи банка

09:48
  • среда
  • 23 сентября 2020

Бизнесмен подчеркнул, что планирует "остаться с компанией"

Основатель TCS Group Олег Тиньков поделился своими дальнейшими планами после продажи банка. Ранее стало известно, что бизнесмен согласился продать Тинькофф Банк "Яндексу".
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Тиньков заявил, что на финансовом рынке он добился всего, чего хотел, а теперь настало время для других дел. Предприниматель подчеркнул, что сейчас он хотел бы посвятить себя созданию благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.

Бизнесмен отказался от должности главы совета директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. Однако Тиньков подчеркнул, что окончательно уходить не намерен, и планирует "остаться с компанией", передает Reuters.

"Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компанию в России", - сказал бизнесмен.

О грядущей сделке между "Яндексом" и компанией TCS Group стало известно во вторник, 22 сентября. Согласно имеющимся данным, слияние обойдется IT-компании в 5,48 миллиарда долларов.

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