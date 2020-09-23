Тиньков рассказал о планах после продажи банка

Бизнесмен подчеркнул, что планирует "остаться с компанией"

Основатель TCS Group Олег Тиньков поделился своими дальнейшими планами после продажи банка. Ранее стало известно, что бизнесмен согласился продать Тинькофф Банк "Яндексу".

Тиньков заявил, что на финансовом рынке он добился всего, чего хотел, а теперь настало время для других дел. Предприниматель подчеркнул, что сейчас он хотел бы посвятить себя созданию благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.

Бизнесмен отказался от должности главы совета директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. Однако Тиньков подчеркнул, что окончательно уходить не намерен, и планирует "остаться с компанией", передает Reuters.

"Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компанию в России", - сказал бизнесмен.

О грядущей сделке между "Яндексом" и компанией TCS Group стало известно во вторник, 22 сентября. Согласно имеющимся данным, слияние обойдется IT-компании в 5,48 миллиарда долларов.

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