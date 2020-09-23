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В Роспотребнадзоре подсчитали эффективность защитных масок

10:01
  • среда
  • 23 сентября 2020

Многие пренебрегают средствами индивидуальной защиты

Специалисты из Роспотребнадзора определили, что ношение медицинской маски снижает риск заражения респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом, в 1,8 раза, а ношение перчаток – в 1,3 раза.
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"Проводился анализ эффективности использования СИЗ (медицинская маска, перчатки, обработка рук дезинфицирующими средствами и их комбинаций) ... Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток – в 1,3 раза", - сказано в сообщении ведомства.

Эксперты отметили, что при контакте с заболевшими ношение маски снижало вероятность заражения в 1,8 раза, а перчаток - в 2,7 раза.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что особенно важно правильно использовать средства индивидуальной защиты. Маска должна плотно закрывать нос и рот и держаться на лице без зазоров. Также при намокании ее следует снять и выбросить, не касаясь руками поверхностей.

"Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует утилизировать, желательно в пакете. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки", - напомнили в ведомстве.

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