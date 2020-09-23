ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 6431 случай заражения коронавирусом

10:34
  • среда
  • 23 сентября 2020

Скончались 150 пациентов

За последние сутки в России выявлен 6 431 заболевший коронавирусом.
Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах России, при этом 24,2% носителей вируса не имели клинических проявлений болезни.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 122 241, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки зафиксировано 150 летальных исходов и 5 750 случаев выздоровления. За весь период наблюдений умерли 19 799 человек и вылечились 923 699.

Тем временем в мире количество заболевших коронавирусом возросло до 31 605 656 человек. Скончались 97 934 пациента. Сложная ситуация остается в США, Индии и Бразилии, сообщили в университете имени Джона Хопкинса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.