В России за сутки выявили 6431 случай заражения коронавирусом

Скончались 150 пациентов

За последние сутки в России выявлен 6 431 заболевший коронавирусом.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах России, при этом 24,2% носителей вируса не имели клинических проявлений болезни.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 122 241, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки зафиксировано 150 летальных исходов и 5 750 случаев выздоровления. За весь период наблюдений умерли 19 799 человек и вылечились 923 699.

Тем временем в мире количество заболевших коронавирусом возросло до 31 605 656 человек. Скончались 97 934 пациента. Сложная ситуация остается в США, Индии и Бразилии, сообщили в университете имени Джона Хопкинса.

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