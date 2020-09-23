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В Хабаровском крае подтоплены почти 40 населенных пунктов

11:45
  • среда
  • 23 сентября 2020

В зоне бедствия находятся десятки домов и более двух тысяч приусадебных участков

Почти 40 населённых пунктов остаются подтопленными в Хабаровском крае. В зоне бедствия находятся десятки домов, более двух тысяч приусадебных участков. По многим улицам и дорогам передвигаться можно только вплавь. Пик паводка в ближайшие дни ожидают в Комсомольске-на-Амуре. Там усиливают группировку МЧС. Спасатели укрепляют дамбы и помогают местным жителям.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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