Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Председатель ЦИК вручила ему удостоверение главы республики

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщило агентство БелТА, председатель Центизбиркома вручила Лукашенко удостоверение главы республики.

Тем временем США призвали Кипр снять возражения по вопросу антибелорусских санкций. Как заявили представители американского Госдепа, Вашингтон готов огласить список ограничительных мер, однако всё ещё надеется на координацию с Евросоюзом. На Западе пока не могут прийти к единому решению по санкциям. Не оставляют попыток повлиять на Европу и беглые белорусские политики. Но ситуация складывается не в пользу оппозиции.

Александр Лукашенко, сообщила сегодня его администрация, готовится к инаугурации. Встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, который хочет приехать в Белоруссию, в рабочем списке дел президента нет. И не предвидится. Что, впрочем, не удивительно. Ведь именно Боррель заявил, что Европа отказывается признать Лукашенко законно избранным лидером. Но очень хочет помочь решить политический кризис. В конфликт политиков, который все больше заходит в тупик, сегодня деликатно вмешалась Франция. Президент страны Эммануэль Макрон мягко намекнул коллегам, что не стоит так грубо давить на Лукашенко. Аукнуться может всей Европе.

"Ситуация в Белоруссии несет в себе риск нового разлома на нашем континенте. Политический национальный диалог должен быть организован, надо избежать любого иностранного вмешательства", - уверен Макрон.

В ближайшие дни Эммануэль Макрон побеседует и со Светланой Тихановской. Встреча, что показательно, запланирована не в Елисейском дворце, где президент Франции принимает глав других государств, а в Вильнюсе. Тихановской дипломатично дают понять: Европа, может, в чем-то и сочувствует оппозиции, но пока не рассматривает ее лидеров как серьезных политических игроков даже на белорусском поле. Это очень раздражает литовские власти. Они упорно, но пока безуспешно, предлагают свои услуги Европе, в роли главных экспертов и советчиков лучше всех знающих, как надо выстраивать отношения с Белоруссией.

"На самом деле это такой скрытый литовский империализм. На кого еще направлять свои амбиции, если на Западе у них заштатная роль по сути, а тут они чувствуют: вот, мы на краю борьбы за западные ценности и демократию, будем гнобить Белоруссию, тем более поводы подворачиваются", - прокомментировал политолог Алексей Дзермант.

Литва и Польша обижены на Евросоюз и США. Их совместный план введения стремительных санкций против Белоруссии буксует уже третью неделю. Причем на всех международных площадках. И в Европарламенте, и в ООН чиновники до сих пор не могут договориться о том, кого включать в "черный список". Но тут, вопрос к оппозиции уже у экономистов - а на что надеется протестное движение, которое до сих не может выработать собственной программы? Кроме как превратить Белоруссию в рыночный придаток.

"Что может предложить Запад, кроме безвиза? Покупать ваши МАЗы, покупать вашу продукцию тяжелого машиностроения? Что конкретно? Если у них даже в соседней Польше, в основном польское экономическое чудо держится на двух составляющих - это субвенции ЕС и преференции рынков ЕС для польской продукции, уберите две эти составляющие, и Польша опустится где-то на уровень Украины или Прибалтики", - заявил политический аналитик Руслан Безяев.

Польша, кстати, сегодня получила неожиданный сигнал от своего главного союзника - США. Влиятельное американское издание Military Watch сравнило оснащение и боеготовность военных Варшавы и Минска к открытому конфликту. Конечно, чисто теоретическому. Но в контексте притязаний Польши на западные районы Белоруссии анализ получился вполне своевременным. На видео - соотношение сил. Явно не в пользу Варшавы. Проще говоря, американцы однозначно дали понять своим друзьям в Восточной Европе, что не стоит угрожающе играть мускулами, когда шанс отправиться в глубокий нокаут столь высок.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов. "ТВ Центр".

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