Навального выписали из стационара

Врачи считают, что политик сможет полностью восстановиться

Российского оппозиционера Алексея Навального накануне выписали из стационара больницы "Шарите" в Берлине.

"Состояние здоровья пациента улучшилось настолько, что активное медицинское лечение было завершено", - говорится в официальном заявлении клиники.

Политик проходил лечение с 22 августа. В общей сложности он провел в "Шарите" 32 дня, 24 из которых – в реанимации. Навальный быстро идет на поправку. Врачи полагают, что политик сможет полностью восстановиться после отравления. Но делать долгосрочные прогнозы еще рано.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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