Суд арестовал главу секты Виссариона

Под стражей также будут два его помощника

В Новосибирске арестованы руководители секты "Церковь последнего завета": её лидер Сергей Тороп, называющий себя сыном Божьим Христом под именем Виссариона, а также помощники Владимир Ведерников и Вадим Редькин. Под стражей они проведут два месяца.

Тороп на слушаниях заявил, что не согласен с обвинениями и не верит словам пострадавших. Защита будет обжаловать решение суда, передает "ТВ Центр". Секту основали в начале девяностых в Красноярском крае. Члены общины жили в поселении на юге региона.

По данным следствия, под видом религиозной деятельности главари выманивали деньги у сектантов, а также применяли к ним насилие. Здоровью некоторых людей причинён тяжкий вред.

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