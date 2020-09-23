Пентагон потратил выделенный на борьбу с COVID $1 млрд на военные нужды

В США пообещали начать расследование

Президент США Дональд Трамп готов привиться от COVID-19, в том числе иностранной вакциной. Об этом заявили в Белом доме. Число жертв коронавируса в стране превысило уже 200 тысяч - это самый высокий показатель в мире. При этом Трамп по-прежнему считает свои действия по борьбе с распространением болезни эффективными. С чем категорически не согласны его оппоненты.

"200 тысяч смертей. Они заслуживали лучшего", - эта табличка наряду с множеством национальных флажков возле монумента Джорджу Вашингтону как свежее напоминание о количестве жертв пандемии в США в укор Белому дому.

"Не всё, но многое можно было предотвратить. И то, что может быть потеряно в будущем, тоже можно предотвратить, если мы примем науку, подчеркиваю, науку, а не политику. Великие ученые в Центре по контролю заболеваний сейчас полностью деморализованы политическим отказом от их рекомендаций по спасению жизней", - заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тот, кому адресованы обвинения – Дональд Трамп – отреагировал моментально. Но в его комментарии о преодолении очередной психологической отметки – 200 тысяч погибших от коронавируса – явно читается принцип "лучшая защита – нападение".

"Если вы посмотрите на альтернативы, то было бы два с половиной миллиона смертей. Но, сказав это, хочу подчеркнуть, что никто не должен был умирать. Вы слушали мою речь в ООН, это Китай должен был остановить вирус", - уверен Трамп.

Выступая перед сторонниками в Питтсбурге, Трамп сменил серьезный тон на иронию. Когда речь зашла о коронавирусе, вновь досталось его оппоненту на предстоящих президентских выборах – демократу Джо Байдену – известному своей осторожностью во время пандемии.

"Интересно, когда во время дебатов мы с ним будем на сцене, он что, собирается выйти сюда в маске? Честно говоря, ему нравится эта маска. И это нормально. Какого черта он потратил все эти деньги на пластическую операцию, если он собирается прикрыть ее маской?" - сказал президент США.

Трамп заявил, что готов сделать прививку от коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, отвечая на вопрос журналистов, сообщила, что Трамп рассматривает препараты российского и китайского производства, но хочет дождаться лекарства британско-шведской фармацевтической компании. Вместе с тем Макинэни выразила уверенность в том, что Соединенным Штатам самим удастся создать эффективную вакцину. Это заявление сделано на фоне громкого расследования The Washington Post. Журналисты издания выяснили, что Пентагон потратил миллиард долларов, выделенный на борьбу с коронавирусом, на военные цели, а именно на закупку деталей для реактивных двигателей, беспилотников, бронежилетов и парадной формы.

"Миллиард - это лишь часть из трёх триллионов долларов, выделение которых ранее одобрил Конгресс для борьбы с пандемией. Именно эта сумма из лавины финансовой помощи была перенаправлена фирмам, чья деятельность никак не связана с указанной задачей. Очевидно, власти плохо отслеживают, как расходуются деньги, а в случае с Конгрессом ещё и не вмешиваются, если что-то пошло не так", - говорится в статье.

В Пентагоне объяснили, что стремились "найти баланс" между увеличением запасов медикаментов и поддержкой оборонной промышленности. В Палате представителей эти доводы сочли неубедительными и пообещали начать расследование.

Егор Киселёв, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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