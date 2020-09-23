Боль в спине может указывать на рак внутренних органов

Врачи советуют внимательнее следить за здоровьем

Зачастую врачи не могут сразу диагностировать у пациента онкологию, потому что боли могут проявляться совершенно в другой части организма. К примеру, при раке поджелудочной железы может болеть спина.

Врачи рассказали, что рак поджелудочной просто перепутать с заболеваниями межпозвоночных дисков из-за особенностей расположения онкологии. В некоторых случаях сначала начинает болеть живот, а затем боль переходит на спину, передает Express.

"Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов", - объяснили специалисты причины такого странного проявления болезни.

Врачи посоветовали с особым вниманием отнестись к непроходящим болям в спине, если для них нет предпосылок, и обратиться за консультацией к специалисту.

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