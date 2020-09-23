Срочник Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, признал вину

Экспертиза признала солдата психически здоровым

Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, признал вину.

"Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте", - сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Шамсутдинов здоров и не страдает каким-либо расстройством.

Предварительное слушание дела назначено на 29 сентября. Оно пройдет во Втором восточном окружном военном суде в Чите.

Стрельба в Дровянинском гарнизоне (Забайкалье) произошла 25 октября 2019 года. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, призванный из Тюменской области, расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли. По версии Минобороны, военнослужащий открыл устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Комиссия ведомства опровергла физическое насилие в отношении срочника.

Сам Шамсутдинов остался жив. Против него возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц. Срочнику грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"