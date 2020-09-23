Иностранцам разрешили тестировать вакцину от COVID-19

Ранее такая возможность была только у москвичей

В России расширили список добровольцев, имеющих право принять участие в исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции. Теперь испытать на себе препарат смогут не только люди с московской пропиской, но также жители других регионов страны и даже иностранные граждане, передает РИА Новости.

"Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно. Это позволит значительно расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования. Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение", - рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится бесплатно, испытания препарата в настоящее время проходят на базе 16 столичных медучреждений. Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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