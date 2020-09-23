Белоусов назвал главные задачи правительства на 2021 год

Первый зампредседателя правительства выступил на заседании Совфеда

Перейти к устойчивому росту доходов населения, поддержать пострадавшие секторы экономики и нормализовать уровень безработицы. Главные задачи на 2021 год для преодоления кризиса, вызванного пандемией, в среду озвучили в Совете Федерации.

На пленарном заседании открывшейся осенней сессии выступил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. Для поддержки незащищённых слоёв населения, малого и среднего бизнеса, производства и потребительского спроса только из федерального бюджета было выделено более 4 триллионов рублей. Реальная заработная плата по стране в целом сохранила положительную динамику, удалось предотвратить резкий рост безработицы. Позитивные прогнозы - по инфляции.

"Удалось удержать макроэкономику, прежде всего валютный курс, финансовые рынки, инфляцию. Инфляция сейчас составляет, как известно, 3,6% к соответствующему месяцу прошлого года, по итогам года оценка составляет 3,8%, то есть даже ниже целевого четырёхпроцентного уровня. Это позволило Банку России снизить ключевую ставку до беспрецедентно низкого уровня и поддержать кредитование экономики, в том числе ипотеку", - сообщил первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов.

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