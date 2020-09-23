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Игорь Бускин рассказал о новом формате увлекательной и полезной профориентации для молодежи

11:14
  • среда
  • 23 сентября 2020

Дети и подростки смогут совместить путешествия с заботой об экологии

Член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин рассказал, что на теплоходе "Московский эколог" начал работу юношеский экоцентр.
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"В Москве появился новый формат увлекательной и полезной профориентации для школьников и студентов. Юношеский экоцентр открылся на теплоходе "Московский эколог", очищающем от мусора и загрязнений столичную акваторию. Обучение морскому делу здесь будет совмещаться с экологическим образованием и творчеством. На борту теплохода открывается специальный исследовательский центр - то есть судно будет служить не только для очистки, но и для изучения акватории и экосистемы Москвы-реки и притоков", - рассказал депутат о новом проекте.

На нижней палубе теплохода помимо лабораторий и пространства для проведения занятий оборудован просветительский центр. Представленные в нем экспонаты дополнены виртуальной реальностью и интерактивными панелями. Благодаря такому оборудованию юные экологи смогут попробовать себя в роли судоводителя, чтобы в последствии оказаться за настоящим штурвалом. На судне ребят научат по основам морского дела и парусного мастерства, будет проведен ряд экологических и патриотических акций.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас в Москве особенно актуальным становится вопрос экологии речного пространства, со временем значение этой темы будет лишь увеличиваться.

"По мере роста населения Московской агломерации увеличивается потребность в водных рекреационных ресурсах и чистой воде, а значит, требования к чистоте водоемов год от года возрастают. Одновременно, несмотря на уход из Москвы грязных индустриальных производств, антропогенная нагрузка на акваторию увеличивается за счет бытовых отходов, а это прямое следствие низкой бытовой культуры ряда наших сограждан. Оба эти фактора означают, что каждый из нас должен вносить посильный вклад в очистку водных объектов - как минимум своим поведением, воздерживаясь от загрязнения водоемов. Эту задачу в масштабах всего города эффективнее всего решает просвещение", - рассказал депутат. Он добавил, что приобщение детей и подростков к заботе о природе через их тягу к путешествиям и технике является крайне эффективным, передает АГН "Москва".

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