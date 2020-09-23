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Сергунина: Экспозицию Москвы на ЦИПР-2020 посвятили искусственному интеллекту

11:16
  • среда
  • 23 сентября 2020

Столица - технологический центр России

В Нижнем Новгороде открылась пятая по счету ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" - ЦИПР-2020.

Москва покажет на ней современные практики применения искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. На стенде будет представлена информация о специальном правовом режиме для развития технологий искусственного интеллекта.

"Москва - и столица, и технологический центр России. У нас аккумулирован достаточный опыт по внедрению самых современных решений, в том числе на базе искусственного интеллекта", - сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, пилотный проект поспособствует развитию новых технологий и росту конкурентоспособности российских разработок.

Посетители столичного стенда узнают о бесплатной городской сети Wi-Fi и московском инновационном кластере. Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow познакомит с мировыми практиками внедрения искусственного интеллекта.

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