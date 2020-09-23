Мария Захарова написала текст песни Успенской

Дипломат пишет стихи в рамках хобби

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова стала автором стихов, послуживших основой новой песни Любови Успенской.

"Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвящённая её дочери. Слова мои. А боль ее", - рассказала дипломат подписчикам.

Стихи Захарова написала еще в июле. "Она (песня - прим. ред.) написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки", - поделилась она тогда с подписчиками.

Для Захаровой это не первый опыт написания песен. Ранее ее стихи взяли за основу Максим Фадеев и Валерия, когда записывали дуэт. Также в 2017 году Наргиз представила песню на стихи дипломата.

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